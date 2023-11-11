نيوكاسل يتعرض لهزيمة مؤثرة

مني نادي نيوكاسل يونايتد بهزيمة مؤثرة ومفاجئة أمام مضيفه بورنموث (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين نادي بورنموث بالفضل في فوزه لمهاجمه دومينيك سولانكي، الذي أحرز هدفيه عند الدقيقتين (60 و73) من زمن اللقاء.

وتوقف رصيد فريق نيوكاسل يونايتد بعد هذه الهزيمة المفاجئة، عند 20 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع حتى الآن في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع نادي بورنموث رصيده بعد هذا الفوز، إلى 9 نقاط، وانفرد بالمركز السابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT