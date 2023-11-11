وولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنهام في الوقت القاتل

حول فريق وولفرهامبتون تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه توتنهام (2-1) في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة 12 للدوري الإنجليزي الممتاز.

فاجأ الويلزي بيرنان جونسون، لاعب خط الوسط توتنهام، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله، بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

بيد أن فريق وولفرهامبتون رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين في الوقت القاتل المحتسب بدلا للضائع من زمن اللقاء، عبر كل من المهاجم الإسباني بابلو سارابيا، ولاعب خط الوسط الغابوني ماريو ليمينا على الترتيب

ومني فريق توتنهام هوتسبير بالهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند 26 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، متقدما بفارق نقطتين فقط على صاحب المركز الثالث فريق ليفربول، الذي يستضيف نادي برينتفورد غدا الأحد، على ملعب "أنفيلد".

بينما رفع نادي وولفرهامبتون رصيده إلى 15 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني عشر على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT