لا أحتاج لرونالدو.. بيرس مورغان يسخر من هزيمة مانشستر يونايتد

سخر الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان من الخسارة التي مني بها فريق مانشستر يونايتد أمام كوبنهاغن الدنماركي مساء أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه كوبنهاغن (3-4) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "باركين في العاصمة الدنماركية، ضمن الجولة 4 من دور مجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتراجع فريق "الشياطين الحمر" إلى المركز الرابع الأخير في ترتيب مجموعته.

وكتب بيرس مورغان عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، فور انتهاء المباراة: "لست بحاجة لرونالدو"، في تهكم واضح منه على الهولندي إريك تن هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، الذي استغنى عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمحض إرادته قبل أسابيع قليلة من بدء نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وكان كريستيانو رونالدو (38 عاما) قد رحل عن مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، عقب خروجه في حوار مع مورغان بالذات هاجم فيه إدارة "الشياطين الحمر" والمدرب تين هاغ، ما أدى إلى فك الشراكة بين اللاعب البرتغالي والنادي الإنجليزي بالتراضي، قبل انتقال "الدون" إلى نادي النصر السعودي، عقب مونديال قطر 2022.

وقام تن هاغ خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر بضم المهاجم الهولندي فوت فيخوريست الذي لعب 17 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص الشياطين الحمر، واكتفى بتسجيل هدف محلي واحد كان في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وبهدف يتيم في مسابقة الدوري الأوروبي من 6 مباريات.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتبنى بيرس مورغان قضية كريستيانو رونالدو ضد إريك تن هاغ بشكل واضح، بعدما نشب خلاف حاد بين النجم البرتغالي والمدرب الهولندي في مباراة بالدوري الإنجليزي أمام توتنهام، في منتصف شهر أكتوبر 2022.

وادعى إريك تن هاغ في تصريحات صحفية بعد مغادرة رونالدو للملعب قبل انتهاء تلك المباراة بأن الهداف التاريخي لريال مدريد والبرتغال رفض اللعب كبديل وخالف تعليماته الفنية.

وتسبب استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الجولة التالية من الدوري المحلي، لاتخاذه قرار المغادرة إلى نادي النصر السعودي.

المصدر: وسائل إعلام