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قرار حاسم من أنشيلوتي تجاه بيلينغهام

الرياضة

قرار حاسم من أنشيلوتي تجاه بيلينغهام
AFP
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اتخذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قرارا حاسما تجاه لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو"، قرر أنشيلوتي، إراحة بيلينغهام من خوض مباراة سبورتينغ براغا، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أنشيلوتي ينوي الدفع بجود بيلينغهام أساسيا أمام فالنسيا، السبت المقبل، في الجولة 13 من الليغا.

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وكان بيلينغهام أصيب في الكتف خلال مباراة رايو فاليكانو، لكنه أكمل اللقاء حتى النهاية بوضع ضمادة.

ووفقا لصحيفة "آس"، كشفت الفحوصات، أن بيلينغهام يعاني من انزلاق كتفه الأيسر، وهي إصابة مؤلمة.

وأشارت إلى أن الألم زاد تدريجيا لدى بيلينغهام عقب المباراة، وأظهرت الفحوص، وجود أضرار طفيفة في كتفه الأيسر، لكنها ليست خطيرة.

المصدر: "وسائل إعلام" 

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