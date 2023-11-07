ريال مدريد يقدم هدية "ملكية" لكامافينغا قبيل عيد ميلاده
أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعبه الشاب الفرنسي إدوارد كامافينغا حتى 30 يونيو 2029.
وجاء الإعلان عن تجديد عقد إدوارد كامافينغا، قبل 3 أيام فقط من احتفال اللاعب الفرنسي الشاب بعيد ميلاده الحادي والعشرين.
✍️ #Camavinga2029 ✍️ pic.twitter.com/KGpUkrMK4p— ريال مدريد (@realmadridarab) November 7, 2023
👕 #Camavinga2029 👕 pic.twitter.com/wSgGYJS1la— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2023
انضم إلى صفوف الفريق الملكي صيف عام 2021، قادما من نادي رين الفرنسي، وبات من العناصر الأساسية في اختيارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ ⏩ 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣— ريال مدريد (@realmadridarab) November 7, 2023
🎵 Cama ooooohhh, @Camavinga! 🎵#Camavinga2029pic.twitter.com/lTnefYBWVP
وخاض إدوارد كامافينغا 114 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات وتوّج بـ6 ألقاب أبرزها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
🤍🔊 التاريخ يُكتب الآن!#Camavinga2029pic.twitter.com/6PocTjZ9Kn— ريال مدريد (@realmadridarab) November 7, 2023
المصدر: "twitter/realmadrid"