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الفيصلي الأردني يجتاز السد القطري بنجاح (فيديو)

الرياضة

الفيصلي الأردني يجتاز السد القطري بنجاح (فيديو)
twitter/theAFCCL
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حقق نادي الفيصلي الأردني باكورة انتصاراته في الموسم الحالي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب ضيفه السد القطري، بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين.

وسجل ثنائية الفريق الأردني كل من لاعب خط الوسط العماني حاتم الروشدي، وعارف الحاج عند الدقيقتين (56، 85) على الترتيب، من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة.

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وحصد نادي الفيصلي بهذا الفوز أول ثلاث نقاط له، بعد ثلاث هزائم متتالية، ولكنه بقي في المركز الرابع الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B).

بينما توقف رصيد نادي السد عند أربع نقاط ويشغل المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويحتل نادي الشارقة الإماراتي صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد فوزه على تعادله (1-1) مع مضيفه ناساف كارشي الأوزبكستاني، صاحب مركز الوصافة برصيد 7 نقاط.

المصدر: وسائل إعلام 

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