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مستر أولمبيا 2023.. رد فعل الإيراني هادي شوبان بعد فوز الأمريكي لونسفورد (فيديو)

الرياضة

مستر أولمبيا 2023.. رد فعل الإيراني هادي شوبان بعد فوز الأمريكي لونسفورد (فيديو)
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أثار الإيراني هادي شوبان حالة من الجدل، بعد فوز الأمريكي ديريك لونسفورد بلقب بطل مستر أولمبيا 2023 في رياضة كمال الأجسام، والتي استضافتها ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتمكن ديريك لونسفورد من تحقيق المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا 2023، متفوقا على هادي شوبان حامل اللقب الذي حل في المركز الثاني، ليثأر بذلك من خسارته أمامه عام 2022.

وحل النيجيري سامسون دودا في المركز الثالث، وتلاه الأمريكي الآخر براندون كيري الذي جاء رابعا، ثم النيجيري الآخر أندرو جاكيد في المركز الخامس.

وفاجأ هادي شوبان الجميع بانتزاعه ميدالية المركز الثاني من عنقه ومغادرته مبكرا المنصة بعد مراسم التتويج، وسط استغراب زملائه الآخرين، الذين بدأوا الاستعراض أمام الجماهير.

وأصبح ديريك لونسفورد أول رياضي يحصل على ألقاب مستر أولمبيا في أكثر من قسم، بعد أن فاز باللقب في عام 2021 في فرع "مستر أولمبيا 212"، قبل أن يحصل على جائزة مستر أولمبيا الرئيسية في عام 2023.

وغاب عن فعاليات الحدث العالمي، المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، والذي حصد لقبه عامي 2020 و2021، واكتفى بالمركز الخامس في 2022.

المصدر: وكالات 

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