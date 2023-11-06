مستر أولمبيا 2023.. رد فعل الإيراني هادي شوبان بعد فوز الأمريكي لونسفورد (فيديو)

أثار الإيراني هادي شوبان حالة من الجدل، بعد فوز الأمريكي ديريك لونسفورد بلقب بطل مستر أولمبيا 2023 في رياضة كمال الأجسام، والتي استضافتها ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتمكن ديريك لونسفورد من تحقيق المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا 2023، متفوقا على هادي شوبان حامل اللقب الذي حل في المركز الثاني، ليثأر بذلك من خسارته أمامه عام 2022.

Dereck Lunsford nuevo campeón Mr Olympia ⭕🏆 2023 🏆 Categoría : OPEN. pic.twitter.com/47brhA2XNT — Muscle Klots (@MuscleKlots) November 5, 2023

وحل النيجيري سامسون دودا في المركز الثالث، وتلاه الأمريكي الآخر براندون كيري الذي جاء رابعا، ثم النيجيري الآخر أندرو جاكيد في المركز الخامس.

وفاجأ هادي شوبان الجميع بانتزاعه ميدالية المركز الثاني من عنقه ومغادرته مبكرا المنصة بعد مراسم التتويج، وسط استغراب زملائه الآخرين، الذين بدأوا الاستعراض أمام الجماهير.

Hadi Choopan walks off stage after losing 1st place to Derek Lunsford in Mr Olympia 2023 😳 pic.twitter.com/E4FfYqxqCI — The Gains Gods (@TheGainsGods) November 5, 2023

وأصبح ديريك لونسفورد أول رياضي يحصل على ألقاب مستر أولمبيا في أكثر من قسم، بعد أن فاز باللقب في عام 2021 في فرع "مستر أولمبيا 212"، قبل أن يحصل على جائزة مستر أولمبيا الرئيسية في عام 2023.

وغاب عن فعاليات الحدث العالمي، المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، والذي حصد لقبه عامي 2020 و2021، واكتفى بالمركز الخامس في 2022.

المصدر: وكالات