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بونو يكشف سبب غيابه عن حفل الكرة الذهبية (فيديو)

الرياضة

بونو يكشف سبب غيابه عن حفل الكرة الذهبية (فيديو)
Globallookpress
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أكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو المحترف في صفوف الهلال السعودي أن مشاركته في مباراة فريقه أمام الحزم أمس الاثنين في ثمن نهائي كأس الملك، أهم من حضوره حفل الكرة الذهبية.

وقال بونو في تصريحات تلفزيونية عقب فوز الهلال على الحزم بثلاثية دون رد: "واجهنا فريقا صعبا ومنظما، يملك الخطورة في الهجمات المرتدة، لكن مع زملائي المدافعين نجحنا في الحد من خطورتهم".

وأضاف: "تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني، سجلنا ثلاثية ساعدتنا على الفوز والتأهل في كأس الملك".

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وامتدح بونو زملاءه المدافعين خصوصا علي البليهي، الذي وصفه بأنه "يملك القوة والروح القتالية والرغبة لتقديم أفضل ما لديه".

وعن غيابه عن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم أمس في باريس بالتزامن مع لقاء الهلال والحزم، أكد الحارس المغربي أنه لم يكن يعرف  المركز الذي احتله في ترتيب الجائزة المرموقة قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي أمس، مشددا على أن "خوض المباراة مع الهلال أهم من حضور الحفل".

ووضعت مجلة "فرانس فوتبول" بونو في المركز الـ13 في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، وضمن نفس الحفل، احتل الحارس المغربي المركز الثالث في ترتيب جائزة "ياشين" التي تقدمها "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل حارس مرمى في العالم.

وجاء ترشيح بونو للجائزتين العالميتين بعد تتويجه مع فريقه السابق إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، فضلا عن مساهمته الكبيرة في احتلال منتخب المغرب المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

المصدر: وكالات

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