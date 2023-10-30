ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال حفل أقامته "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة المرموقة، في باريس يوم الاثنين.

وتفوق ميسي على زميله السابق في باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي حقق لقب هداف بطولة كأس العالم الأخيرة، ونجم مانشستر سيتي وأفضل لاعب في أوروبا النرويجي إيرلينغ هالاند.

وجاء تتويج ميسي بهذه الجائزة التي نالها العام الماضي الفرنسي كريم بنزيما لكنه اكتفى في النسخة الحالية بالمركز السادس عشر بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني للدفاع عن ألوان نادي الاتحاد السعودي، بعدما نجح أخيرا في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر.

💬 The speech of the 2023 Ballon d'Or winner, Lionel Messi #ballondorpic.twitter.com/HRaNdRwclG — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

وتوج ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية مبتعدا في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان غائبا أصلا عن لائحة المرشحين الثلاثين لنيل الجائزة المرموقة لعام 2023.

وجاء ترتيب القائمة النهائية للكرة الذهبية كالتالي:

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondorpic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

1- ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - إنتر ميامي

2- إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي

3- كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

4- كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

5- رودري - مانشستر سيتي

6- فينيسيوس جونيورز - ريال مدريد

7- جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي

8 - فيكتور أوسيمين - نابولي

9 - بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

10 - لوكا مودريتش - ريال مدريد

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



1️⃣1️⃣ Mohamed Salah

1️⃣2️⃣ Robert Lewandowski

1️⃣3️⃣ Yassine Bounou

1️⃣4️⃣ Ilkay Gündogan

1️⃣5️⃣ Emiliano Martinez#ballondorpic.twitter.com/eyh8lx1KXW — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

11 - محمد صلاح - ليفربول

12 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

13 - ياسين بونو - إشبيلية - الهلال السعودي

14 - إلكاي غوندوغان - مانشستر سيتي - برشلونة

15 - إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

16 - كريم بنزيما - ريال مدريد - اتحاد جدة

17 - خيفيتشيا كفاراتسخيليا - نابولي

18 - جود بيلينغهام - ريال مدريد

19 - هاري كين - بايرن ميونيخ

20 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



2️⃣1️⃣ Antoine Griezmann

2️⃣2️⃣ Kim Min-jae

2️⃣3️⃣ André Onana

2️⃣4️⃣ Bukayo Saka

2️⃣5️⃣ Josko Gvardiol#ballondorpic.twitter.com/Bp9cDsrQHI — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

21 - أنطوان غريزمان - أتليتكو مدريد

22 - كيم مين جاي - بايرن ميونيخ

23 - أندري أونانا - مانشستر يونايتد

24 - بوكايو ساكا - أرسنال

25 - يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



2️⃣6️⃣ Jamal Musiala

2️⃣7️⃣ Nicolo Barella

2️⃣8️⃣ Randal Kolo Muani

2️⃣8️⃣ Martin Ødegaard

3️⃣0️⃣ Ruben Dias#ballondorpic.twitter.com/KG5pRpr9eZ — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

26 - جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

27 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان

28 - راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

28 - مارتن أوديجارد - أرسنال

30 - روبن دياز - مانشستر سيتي.

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

توجت نجمة نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بولماتي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات.

- أفضل فريق للرجال

حصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل نادي للرجال، بعد تتويجه بالثلاثية التاريخية الدوري والكأس في إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

- جائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف

فاز مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف.

- جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى

الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز يفوز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

- برشلونة يحصد أفضل نادي للسيدات

فاز نادي برشلونة بجائزة أفضل نادي للسيدات، بعد فوزه ببطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وتسلم الجائزة رئيس النادي خوان لابورتا.

- فينيسيوس ينال جائزة سقراط

نال نجم نادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة سقراط للأعمال الخيرية.

- بيلينغهام يفوز بجائزة كوبا

توج الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة كوبا لأفضل لاعب واعد، وحصل عليها بعد مشواره المميز مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند.

Jude Bellingham won the 2023 Kopa Trophy, congrats 👏#ballondorpic.twitter.com/Od05dyIecy — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

بداية الحفل

ديديه دروغبا وساندر هيربرت يعلنان عن انطلاق حفل الكرة الذهبية.

- الكرة في حقيبتها الفخمة

وصول جائزة الكرة الذهبية في حقيبة فخمة، تعود لأحد الرعاة المهمين لهذه الجائزة المرموقة.

وصول هالاند إلى الحفل

وصل نجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند لمقر الحفل، علما بأنه هو المرشح المباشر لميسي على الكرة الذهبية خاصة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وهداف دوري الأبطال، وطبعا لقب دوي أبطال أوروبا 2023.

Erling Haaland saying hi to children at hospital! ❤️#ballondorpic.twitter.com/3gFZjeIU67 — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

- وصول المرشح الأول إلى الحفل

وصل نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة زوجته وأبنائه إلى مكان الحفل، حيث تتركز الأنظار عليه باعتباره المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية.

Mesdames, messieurs, the seven-time winner of the Ballon d'Or… please welcome Lionel Messi and his family! #ballondorpic.twitter.com/2tY22E6AAP — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

- وصول كيليان مبابي إلى الحفل

المصدر: "فرانس فوتبول"