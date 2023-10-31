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"اقتدوا بقطر!".. نجم الهلال يتسبب في هجوم على اتحاد القدم السعودي

الرياضة

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سيطرت حالة من الغضب على الوسط الرياضي الهلالي خلال الساعات الأخيرة تجاه اتحاد الكرة السعودي، بسبب سالم الدوسري جناح أيسر الزعيم.

ويتواجد اللاعب السعودي حاليا في العاصمة القطرية "الدوحة"، استعدادا لحضور حفل الأفضل خلال عام 2023 المقام من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الليلة الثلاثاء.

وأثيرت أزمة بالنسبة لجماهير الهلال السعودي بسبب زعمهم أن الحساب الرسمي لاتحاد القدم لم ينشر تغريدة دعم للدوسري بمناسبة ترشحه لجائزة اللاعب الأفضل مقارنة بما فعله حساب الاتحاد القطري لكرة القدم مع مرشحه المعز علي.

وكتب أحدهم:"الاتحاد القطري لكرة القدم يدعم عبر حسابه الرسمي اللاعب المعز علي ويتمنى له الفوز بالجائزة، هل غرد الاتحاد السعودي عن سالم!?? هل تمنوا الفوز للاعب السعودي سالم بالجائزة؟! أقسم بالله العظيم شي محزن ؟!".

وأضاف آخر:"مهزلة جديدة تضاف في خزينة الاتحاد السعودي ورؤسائه، الاتحاد القطري نزل منشور دعم للاعب المعز علي، الدوري السعودي أصبح تحت أنظار العالم ومو قادرين تنزلون منشور دعم لسالم الدوسري، والله إني متأكد 100 إن سالم مو بحاجة منشوراتكم، لكن قدر اسم سالم الذي قدم الكثير للكرة السعودية".

 قبل أن يعلق حساب يدعى الكرة السعودية:"الاتحاد القطري يقدم كل الدعم لـ المعز علي للحصول على جائزة أفضل لاعب في آسيا. الاتحاد السعودي لم يتطرق لأي شيء سواء دعم لـ #سالم_الدوسري أو تحفيز له…!".

لكن بالعودة لحسابات الاتحادين القطري والسعودي تبين أن الجمهور غير محق في هجومه من ناحية مقارنته بموقف الاتحاد القطري.

إذ أن حسابات كلا الاتحادين عبر منصة "إكس" اكتفت بإشارة إلى ترشيح اللاعبين للجائزة يوم إعلان المرشحين فقط، وتحديدا يوم 13 من أكتوبر الجاري، لينشر كليهما بالأمس تغريدة حول ترشيح اللاعبين.

يذكر أن الدوسري ينافس القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي على الجائزة، على أن يكشف الفائز بها الليلة.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي+goal"

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