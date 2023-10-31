لقطة في حفل "فرانس فوتبول" تثير غضب فالنسيا

أصدر نادي فالنسيا بيانا انتقد فيه مجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح تنظم حفل الكرة الذهبية للأفضل في العالم لكل عام وأقيم في فرنسا مساء الاثنين، بسبب لقطة عرضت في الخلفية.

ونال المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة سوكراتيس، عن أعماله الخيرية عبر مؤسسة "فيني"، وقدم أمير موناكو، ألبير الثاني، الجائزة إلى لاعب ريال مدريد.

وخلال الحفل تطرق النجم البرازيلي إلى الحديث عن أزمة تعرضه المتكرر للعنصرية، وأكد فينيسيوس عقب تسلمه الجائزة على استمرار جهوده في محاربة العنصرية بملاعب كرة القدم.

وخلال حديثه، على مسرح دو شاتليه، تحدث فينيي عن العنصرية، وفي الخلفية تم عرض صور لواقعة العنصرية التي تعرض لها في ملعب "مستايا" بالموسم الماضي في الدوري الإسباني.

💬 Vinicius Jr : «It is important to be together and fight racism. I would like to thank all the great players here who help us to fight.»#ballondorpic.twitter.com/Q15S6jyNZ8 — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

ويبدو أن ظهور ملعب مسيتايا في الخلفية، أثارت غضب النادي الإسباني، ليقرر إصدار بيانا رسميا، مطالبا بأقصى قدر من الاحترام لجماهير ناديه.

El @valenciacf lamenta el uso en la gala del Balón de Oro de nuestra imagen y su asociación a unos comportamientos aislados que el Club persiguió de forma urgente y tajante, aplicando el castigo más severo a los implicados.



Reiteramos nuestra condena más absoluta contra el… — Valencia CF (@valenciacf) October 30, 2023

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وقال فالنسيا في بيان عبر حسابه الرسمي في تويتر: "يأسف نادي فالنسيا لاستخدام صورتنا في حفل الكرة الذهبية وارتباطها بالسلوكيات المنعزلة التي اتبعها النادي بشكل عاجل وحاسم، وتطبيق العقوبة الأشد على المتورطين".

وأضاف: "نحن نكرر إدانتنا المطلقة للعنصرية ولكننا نطلب أيضا أقصى درجات الاحترام لجماهيرنا ونادينا".

ويلعب فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد منذ عام 2018، ونجح في حصد العديد من الألقاب، أبرزها لقب الليغا مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرتين.

المصدر: "وسائل إعلام"