رسالة خاصة.. ماذا قال ميسي عقب التتويج بالكرة الذهبية 2023؟

علق أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، على فوزه بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام 2023.

وتوج ميسي للمرة الثامنة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال حفل أقامته "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة المرموقة، في باريس الاثنين، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم من الكرات في تاريخ كرة القدم.

We were getting a standing ovation after winning the Ballon d'Or at 36.



Never Forget. 🤫

Messi = Infinity ♾️pic.twitter.com/jlEw7uBgRghttps://t.co/sWPwm4VKqS — Max Stéph (@maxstephh) October 30, 2023

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وقال ميسي عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية خلال تصريحات في حفل توزيع الجوائز: "كما قلت كثيرا لم أتصور أبدا بأن أحظى بهذه المسيرة، أنا محظوظ بكل ذلك وأعتقد هذا صعب جدا".

وتابع: أن تكون في أفضل نادي بالتاريخ والفوز بالكثير من الألقاب، أعتقد تلقيت عدة هزائم صعبة مع المنتخب ولم أستسلم أبدا وواصلت القتال من أجل مواصلة حلمي بالفوز بالكوبا وكأس العالم، فخور جدا بتحقيق كل ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن مبابي وهالاند سيفوزان بالكرة الذهبية يوما ما، أثق في ذلك".

وأكمل: "الاعتزال؟ لا أعرف بالحقيقة، كنت أتحدث مؤخرا كثيرا لكن أريد الاستمرار ومواصلة الإستمتاع، لا أستطيع تحديد موعد معين وكرة القدم تتغير كل يوم، كما قلت أنا أحب كرة القدم وأريد الاستمرار".

وختم ليونيل ميسي حديثه قائلا: "اليوم هو ذكرى ميلاد دييغو مارادونا ولا يوجد مكان أفضل من هنا لأتمنى له عيد ميلاد سعيد. أينما كنت، عيد ميلاد سعيد يا دييغو. هذا لك أيضا".

المصدر: "وكالات"