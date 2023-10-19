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ميسي يوجه رسالة لنيمار بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي

الرياضة

ميسي يوجه رسالة لنيمار بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي
Globallookpress
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حرص نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي، على دعم مهاجم الهلال السعودي وزميله السابق في فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

ونشر الدولي الأرجنتيني عبر خاصية القصص في حسابه بموقع "إنستغرام"، صورة له مع نيمار أثناء تواجدهما في برشلونة، وكتب عليها: "تحلى بالكثير من القوة".

ميسي يوجه رسالة لنيمار بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي

وتعرض نيمار المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان، لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي جمعت أمس الأربعاء بين البرازيل وأوروغواي، بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس.

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وقال نادي الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع "إكس" أمس: "أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقا".

ولم يكشف الفريق السعودي عن مدة غياب نجمه البرازيلي عن الملاعب لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن المدة ستكون طويلة.

المصدر: RT

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