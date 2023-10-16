5 رياضات جديدة في برنامج الألعاب الأولمبية 2028

تمت إضافة 5 رياضات جديدة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028 والمقررة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

واتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارا في اجتماعها الأخير أنه اعتبارا من عام 2028، ستضم الألعاب الأولمبية منافسات كرة البيسبول، والاسكواش، واللاكروس، والكريكيت، وكرة القدم الأمريكية، ومعظمها رياضات تلقى شعبية كبيرة في الولايات المتحدة.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية الخميس الماضي، عمل اللجنة الأولمبية الروسية حتى إشعار آخر بسبب ضم المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دانييتسك، خيرسون، لوهانسك، زابوروجيا) إليها.

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ويحرم هذا القرار تلقائيا الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي، لكن ليس له أي عواقب على المشاركة المحتملة للرياضيين الروس تحت علم محايد في أولمبياد باريس الصيفي عام 2024 وأولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي في 2026.

في 28 مارس الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالمنافسة في وضع محايد، كما أوصت بعدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لبلدانهم بالمشاركة في البطولات الدولية.

المصدر: "ريا نوفوستي"