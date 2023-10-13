اللجنة الأولمبية الدولية تصعّد ضد روسيا بتعليق عضويتها

علقت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الخميس عضويةَ روسيا "بمفعول فوري".

وقالت الأولمبية الدولية في بيان: "إن القرار الأحادي المتخذ من الأولمبية الروسية في 5 أكتوبر 2023 بضم المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دانييتسك، خيرسون، لوهانسك، زابوروجيا) يشكل خرقا للميثاق الأولمبي.

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ويحرم هذا القرار تلقائيا الأولمبية الروسية من التمويلِ الأولمبي الدولي، لكن ليس له أي عواقب على المشاركة المحتملة للرياضيين الروس تحت علم محايد في أولمبياد باريس الصيفي عام 2024 وأولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي في 2026.

واستنكرت الأولمبية الروسية تعليق نشاطها وعلقت: "اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارا جديدا يأتي بنتائج عكسية، وله دوافع سياسية واضحة.. الرياضيون الروس، الموقوف معظمهم عن المشاركة الدولية دون أي سبب، لم يتأثروا بأي شكل من هذه الخطوة".

واعتبرت الأولمبية الدولية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، بمثابة انتهاك للهدنة الأولمبية المرتبطة بأولمبياد بكين الشتوي 2022، موصية الاتحادات الرياضية الدولية بتعليق المنافسات على الأراضي الروسية وحظر رموزها كالعلم والنشيد الوطني.

لتعود اللجنة الأولمبية الدولية وتوصي في مارس الماضي، إعادة دمج الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية تحت راية محايدة.

المصدر: "وكالات"