روسيا تروض "الأسود غير المروضة"

فاز المنتخب الروسي على ضيفه الكاميروني بهدف وحيد، في المباراة الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الخميس، على ملعب "ليف ياشين" الخاص بدينامو موسكو.

ويعود الفضل في انتصار أصحاب الأرض للمهاجم فيودرو تشالوف، الذي سجل هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للقاء.

ГОООЛ! ЧАЛОВ! 1:0!



Шикарно сыграл наш форвард 👏



🇷🇺🇨🇲 – 1:0 pic.twitter.com/rfgu0Kqv9u — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2023

وأحرز مهاجم نادي تسيسكا موسكو، فيودرو تشالوف (25 عاما) بذلك باكورة أهدافه بقميص منتخب بلاده في سادس مباراة له معه.

المصدر: RT