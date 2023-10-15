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نور الشربيني تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.. لأول مرة في تاريخها (فيديو)

الرياضة

نور الشربيني تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.. لأول مرة في تاريخها (فيديو)
Legion-Media /Uk Sports Pics Ltd
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توجت النجمة المصرية ​نور الشربيني​ بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش للسيدات 2023 بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وجاء تتويج نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا، على حساب مواطنتها ​هانيا الهمامي، إثر فوزها عليها بثلاثة أشواط من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(11-6) و(11-7) في المباراة النهائية التي جمعتهما واستغرقت 35 دقيقة.

وأحرزت نور الشربيني لقب بطولة بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، لأول مرة في تاريخها في خامس نهائي لها.

وفي فئة الرجال، فقد فاز النيوزيلندي ​بول كول​ باللقب بعد فوزه المفاجئ على المصري علي فرج، المصنف الأول عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بنتيجة: (11-7) و(11-7) و(8-11) و(8-11) و(12-10) في المباراة النهائية.

وأصبح بول كول، لبالغ من العمر 31 عاما، أول لاعب نيوزيلندي يفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، منذ 37 عاما.

المصدر: وكالات 

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