نور الشربيني تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.. لأول مرة في تاريخها (فيديو)

توجت النجمة المصرية ​نور الشربيني​ بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش للسيدات 2023 بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وجاء تتويج نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا، على حساب مواطنتها ​هانيا الهمامي، إثر فوزها عليها بثلاثة أشواط من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(11-6) و(11-7) في المباراة النهائية التي جمعتهما واستغرقت 35 دقيقة.

🏆 It's fifth time lucky for @noursherbini at the @USOpenSquash!



It was a masterclass performance from The Warrior Princess - she is the 2023 U.S. Open champion 👏#USOpenSquashpic.twitter.com/rqG5R5nTzd — PSA World Tour (@PSAWorldTour) October 14, 2023

وأحرزت نور الشربيني لقب بطولة بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، لأول مرة في تاريخها في خامس نهائي لها.

وفي فئة الرجال، فقد فاز النيوزيلندي ​بول كول​ باللقب بعد فوزه المفاجئ على المصري علي فرج، المصنف الأول عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بنتيجة: (11-7) و(11-7) و(8-11) و(8-11) و(12-10) في المباراة النهائية.

🇳🇿 The first man from New Zealand to win the @USOpenSquash in 37 years!



It takes a special performance to beat @AliFarag - and that's just what @paulcollsquash delivered! 🏆



Here's the moment he sealed the win 👇#USOpenSquashpic.twitter.com/PmfbNx0tmu — PSA World Tour (@PSAWorldTour) October 15, 2023

وأصبح بول كول، لبالغ من العمر 31 عاما، أول لاعب نيوزيلندي يفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، منذ 37 عاما.

المصدر: وكالات