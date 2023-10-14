فيديو مثير.. مشجع يقتحم الملعب بطريقة مبتكرة لمعانقة رونالدو

اقتحم أحد المشجعين أرض ملعب "الدراغاو" بمدينة بورتو، أثناء مباراة البرتغال وسلوفاكيا (3-2)، أمس الجمعة، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ودخل المشجع المستطيل الأخضر، وهو يصور نفسه لحظة الاقتحام، ونجح في معانقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتقاط صورة تذكارية معه، واحتفل على طريقته الشهيرة "Siii"، قبل أن يتدخل رجال حفظ النظام، ويخرجوا المشجع من الملعب.

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دخول مشجع إلى ارضية الملعب لإلتقاط الصور مع الاسطورة كريستيانو رونالدو 😂😂💛 pic.twitter.com/ejzy0f2ovK — عالم النصر 🇸🇦 (@NFC1World) October 14, 2023

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وكان النجم المخضرم كريستيانو رونالدو قد أحرز هدفين لمنتخب بلاده، ليقوده إلى الفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويتأهل مبكرا إلى نهائيات "يورو 2024"، المقررة في ألمانيا.

المصدر: وسائل إعلام