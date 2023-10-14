كريستيانو جونيور يفاجئ الجميع بـ"قميصه".. فيديو

خطف نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء في ليلة والده التاريخية، خلال مباراته أمام ضيفه السلوفاكي (3-2) مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة السابعة لتصفيات "يورو 2024".

وأحرز الأسطورة كريستيانو رونالدو هدفين لمنتخب بلاده، ليقوده للفوز على ضيفه السلوفاكي (3-2)، والتأهل مبكرا ورسميا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024".

وظهر كريستيانو جونيور في ملعب "الدراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية، بجوار اللافتة الكبيرة التي رفعتها الجماهير، للاحتفاء بوصول "الدون" إلى مباراته الدولية رقم 200، في مواجهة آيسلندا التي أقيمت في يونيو 2023.

ولفت كريستيانو جونيور، الأنظار في الليلة التاريخية لوالده، بارتدائه قميص فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الذي كان يلعب فيه والده في بداية مسيرته الكروية، قبل الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد ويصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم على مر العصور.

وتفاعل نادي سبورتنغ لشبونة مع ارتداء كريستيانو جونيور قميص الفريق، حيث نشر النادي الصورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: "مثل الأب.. مثل الابن"، في إشارة إلى السير على خطى والده.

كما انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه النجم رونالدو وهو يصافح نجله في ملعب "الدراغاو" بعد نهاية المباراة.

الاسطورة كريستيانو رونالدو مع أسرته pic.twitter.com/pWnm6UwRnv — شبكة رونالدو (@Cr7_team_) October 14, 2023

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ورد النجم كريستيانو رونالدو (38 عاما) في تصريحات صحفية بعد المباراة على ما إذا كان ابنه سيكون خليفته في الملاعب، قائلا: "دعه يستمتع بالحياة، سيكون كما يريد أن يكون".

المصدر: وسائل إعلام