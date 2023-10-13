"صاروخ ماديرا" يحلق عاليا.. رونالدو يقود البرتغال إلى نهائيات "يورو 2024"

افتتح منتخب البرتغال باب التأهل لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بفوزه على ضيفه السلوفاكي (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، في الجولة السابعة للتصفيات.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لمنتخب بلاده في الدقيقتين (29 من ركلة جزاء، و72)، بينما سجل زميله المهاجم غونسالو راموس هدف السبق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

في حين سجل هدفي سلوفاكيا كل من المدافع دافيد غانتسكو، ولاعب خط الوسط ستانيسلاف لوبوتكا في الدقيقتين (69، و80) على الترتيب، من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "الدراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

وحقق منتخب البرتغال انتصاره السابع على التوالي، ليتعد في صدارة المجموعة العاشرة (J) بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، ويصبح رسميا أول المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2024" عبر التصفيات.

بينما تعرض منتخب سلوفاكيا للهزيمة الثانية في التصفيات على يد البرتغال بالذات، ليتوف رصيده عند 13 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن منتخب لوكسمبورغ صاحب المرتبة الثالثة.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة العاشرة لتصفيات "يورو 2024" في ألمانيا:

1- البرتغال – 21 نقطة

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2- سلوفاكيا – 13 نقطة

3- لوكسمبورغ – 11 نقطة

4- البوسنة والهرسك – 9 نقاط

5- أيسلندا – 7 نقاط

6- ليشتنشتاين – من دون نقاط.

المصدر: RT