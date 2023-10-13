رونالدو يقود البرتغال ضد سلوفاكيا

يحتضن ملعب "الدراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية، مساء اليوم الجمعة، المباراة المرتقبة بين منتخب البرتغال وضيفه السلوفاكي، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي اليوناني، أناستاسيوس سيديروبوبوس، صفارة بداية المباراة بين البرتغال وسلوفاكيا في الساعة (18:45) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

وسيبدأ الإسباني روبيرتو مارتينيز (50 عاما) المدير الفني لمنتخب البرتغال، بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو:

22- ديوغو كوستا

20- جواو كانسلو

3- أنطونيو سيلفا

4- روبن دياز

19- ديوغو دالوت

6- جواو رافينيا

8- برونو فيرنانديز

10- بيرناردو سيلفا

17- رافاييل لياو

7- كريستيانو رونالدو

9- غونسالو راموس.

O 11 inicial da Seleção chegou! pic.twitter.com/YEthfVhUA2 — Portugal (@selecaoportugal) October 13, 2023

بينما وضع الإيطالي فرانشيسكو كالزونا (54 عاما) المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه البرتغالي:

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المصدر: RT