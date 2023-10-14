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شاهد.. رد فعل عائلة كريستيانو رونالدو على تكريمه التاريخي

الرياضة

شاهد.. رد فعل عائلة كريستيانو رونالدو على تكريمه التاريخي
Legion-Media
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شهدت مباراة منتخب البرتغال وضيفه السلوفاكي مساء أمس الجمعة ضمن تصفيات أمم أوروبا لكرة القدم تكريما خاصا للنجم كريستيانو رونالدو، بمناسبة وصوله لمباراته رقم 200 مع منتخب بلاده.

وقام الجمهور في ملعب "الدراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية، قبل انطلاق المباراة، برفع "تيفو" بعنوان "CR 200" ورددوا هتافات خاصة بالأسطورة رونالدو، احتفالا بوصوله للمباراة الدولية رقم 200، كما تم تكريمه رسميا أيضا.

وحرصت عائلة النجم المخضرم رونالدو على حضور مباراة البرتغال وسلوفاكيا (3-2)، التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لوالدة رونالدو وهي تذرف دموع الفرح أثناء تكريمه، بوجود جورجينا رودريغيز صديقة الأسطورة ونجله كريستيانو جونيور.

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وكان رونالدو قد وصل إلى مباراته رقم 200 مع منتخب البرتغال أمام إيسلندا، شهر يونيو الماضي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات "يورو 2024".

وشارك كريستيانو رونالدو في مباراته رقم 202 مع منتخب البرتغال يوم أمس، وقاده للفوز على سلوفاكيا والتأهل إلى نهائيات "يورو 2024"، بإحرازه هدفين لبلاده، ليعزز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، وكأفضل هداف على مستوى المنتخبات عبر العصور برصيد 125 هدفا منذ عام 2003 وحتى 2023.

المصدر: وكالات 

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