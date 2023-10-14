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99 جلدة.. إيران ترد رسميا على صدور حكم قضائي ضد رونالدو

الرياضة

99 جلدة.. إيران ترد رسميا على صدور حكم قضائي ضد رونالدو
AFP /twitter/IraninSpain
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نفت السفارة الإيرانية في إسبانيا، اليوم السبت، في بيان رسمي، صدور حكم قضائي ضد النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم.

وسافر كريسيانو رونالدو برفقة ناديه النصر السعودي، إلى إيران، في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، لمواجهة مضيفه فريق بيرسيبوليس، ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وحظي النجم البرتغالي باستقبال أسطوري هناك، وحصل على هدايا من المشجعين، إحداها كانت لوحة من الفنانة الإيرانية فاطمة حمامي.

وذكرت تقارير صحفية مختلفة أن رونالدو يواجه عقوبة 99 جلدة، بتهمة الزنا، بعدما تبادل العناق مع فاطمة وقبلها على خدها.

ولكن السفارة الإيرانية في إسبانيا نفت تلك التقارير، حيث قالت في بيان رسمي: "ننفي بشدة صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران".

وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أن ​كريستيانو رونالدو​ سافر إلى إيران ولقي استقبالا حسنا من قِبل الشعب والسلطات".

وختمت: "كما حظي لقاؤه الإنساني مع فاطمة حمامي بإشادة وإعجاب الشعب والسلطات الرياضية في البلاد".

المصدر: "twitter/IraninSpain" 

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