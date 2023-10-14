99 جلدة.. إيران ترد رسميا على صدور حكم قضائي ضد رونالدو

نفت السفارة الإيرانية في إسبانيا، اليوم السبت، في بيان رسمي، صدور حكم قضائي ضد النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم.

وسافر كريسيانو رونالدو برفقة ناديه النصر السعودي، إلى إيران، في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، لمواجهة مضيفه فريق بيرسيبوليس، ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وحظي النجم البرتغالي باستقبال أسطوري هناك، وحصل على هدايا من المشجعين، إحداها كانت لوحة من الفنانة الإيرانية فاطمة حمامي.

وذكرت تقارير صحفية مختلفة أن رونالدو يواجه عقوبة 99 جلدة، بتهمة الزنا، بعدما تبادل العناق مع فاطمة وقبلها على خدها.

ولكن السفارة الإيرانية في إسبانيا نفت تلك التقارير، حيث قالت في بيان رسمي: "ننفي بشدة صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران".

وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أن ​كريستيانو رونالدو​ سافر إلى إيران ولقي استقبالا حسنا من قِبل الشعب والسلطات".

وختمت: "كما حظي لقاؤه الإنساني مع فاطمة حمامي بإشادة وإعجاب الشعب والسلطات الرياضية في البلاد".

Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida… pic.twitter.com/51xw40L7Gp — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) October 13, 2023

المصدر: "twitter/IraninSpain"