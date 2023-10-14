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الكشف عن قائمة المرشحين لنيل جائزة الأفضل في آسيا.. والهلال السعودي يعلق

الرياضة

الكشف عن قائمة المرشحين لنيل جائزة الأفضل في آسيا.. والهلال السعودي يعلق
twitter/Alhilal_FC
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء، وضمت كلا من السعودي سالم الدوسري، والأسترالي ماثيو ليكي والقطري المعز علي.

وعلق نادي الهلال السعودي على ترشيح لاعبه، سالم الدوسري، لنيل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022، المقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "حضور مختـلف منذ بداية مسيرتـه.. بالتوفيق سالم الدوسري في جائزة الأفضـل آسيويا".

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وجاء ترشيح سالم الدوسري بعد تألقه مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، إضافة لمساهمته في فوز نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للموسم (2021-2022) وكأس الملك للموسم (2022-2023)، وتقديمه لمستوى عال في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، خلال حفل يقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 31 أكتوبر الجاري.

المصدر: "twitter.com/Alhilal_FC" 

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