فيديو.. هدف "كوميدي" في مباراة السعودي ونيجيريا

ارتكب حارس مرمى المنتخب النيجيري فرانسيس أوزوهو خطأ فادحا خلال مباراة ودية مع المنتخب السعودي (2-2) مساء أمس الجمعة، على ملعب "بورتيماو" في البرتغال.

وتعامل الحارس فرانسيس أوزوهو، بطريقة غريبة، مع كرة اللاعب سلمان الفرج، التي نفذها من ركلة ثابتة، حولها الحارس النيجيري إلى داخل شباكه بدلا من الإمساك بها وإبعادها، وذلك مع مرور ساعة من انطلاق صفارة بداية اللقاء.

سلمان الفرج يسجل الهدف الأول للمنتخب من ركلة حرة🔝👏🏻#السعودية_نيجيريا#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/56RCKKjbE9 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 13, 2023

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وسيخوض منتخب السعودية مباراة ودية أخرى أمام نظيره المالي، يوم 17 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه المباريات ضمن استعدادات الأخضر السعودي لخوض غمار نهائيات كأس آسيا 2023، وتصفيات كاس العالم لكرة القدم 2026.

المصدر: RT