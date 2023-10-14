 
مباشر

فيديو.. هدف "كوميدي" في مباراة السعودي ونيجيريا

الرياضة

فيديو.. هدف
twitter/SaudiNT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w89z

ارتكب حارس مرمى المنتخب النيجيري فرانسيس أوزوهو خطأ فادحا خلال مباراة ودية مع المنتخب السعودي (2-2) مساء أمس الجمعة، على ملعب "بورتيماو" في البرتغال.

وتعامل الحارس فرانسيس أوزوهو، بطريقة غريبة، مع كرة اللاعب سلمان الفرج، التي نفذها من ركلة ثابتة، حولها الحارس النيجيري إلى داخل شباكه بدلا من الإمساك بها وإبعادها، وذلك مع مرور ساعة من انطلاق صفارة بداية اللقاء.

إقرأ المزيد
السعودية تنجو من الهزيمة أمام نيجيريا في الوقت القاتل (فيديو)
السعودية تنجو من الهزيمة أمام نيجيريا في الوقت القاتل (فيديو)
إقرأ المزيد
قطر تهزم العراق وتبلغ نهائي البطولة الرباعية (فيديو)
قطر تهزم العراق وتبلغ نهائي البطولة الرباعية (فيديو)

وسيخوض منتخب السعودية مباراة ودية أخرى أمام نظيره المالي، يوم 17 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه المباريات ضمن استعدادات الأخضر السعودي لخوض غمار نهائيات كأس آسيا 2023، وتصفيات كاس العالم لكرة القدم 2026.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا