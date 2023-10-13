السعودية تنجو من الهزيمة أمام نيجيريا في الوقت القاتل (فيديو)

نجا المنتخب السعودي من الهزيمة أمام نظيره النيجيري (2-2) في الوقت القاتل من عمر اللقاء الدولي الودي، الذي جمعهما اليوم الجمعة، استعدادا لخوض غمار كأس آسيا، وتصفيات كأس العالم 2026.

افتتح السعودي سلمان الفرج التسجيل للأخضر بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء.

وأهدى زميله المدافع عبد الإله علي العمري هدف التعادل لنيجيريا، عند الدقيقة 73، سجله خطأ في مرماه.

ومن ثم وضع المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 83.

ولكن السعودي محمد إبراهيم كنو نجح في إنقاذ الأخضر من الهزيمة باقتناصه هدف التعادل له في الوقت القاتل، في الدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للقاء.

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وسيخوض منتخب السعودي بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، مباراة ودية أخرى أمام نظيره المالي، يوم 17 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT