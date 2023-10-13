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قطر تهزم العراق وتبلغ نهائي البطولة الرباعية (فيديو)

الرياضة

قطر تهزم العراق وتبلغ نهائي البطولة الرباعية (فيديو)
twitter/QFA
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تغلب المنتخب القطري على نظيره العراقي، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية بكرة القدم، المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

وتمكن "العنابي" من الفوز على "أسود الرافدين" بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وتقام البطولة الودية الرباعية في الأردن بين منتخبها ومنتخبات قطر والعراق وإيران.

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وتأهل منتخب قطر بذلك إلى المباراة النهائية للبطولة، وسيكون على موعد مع الفائز من المواجهة التي تجمع المنتخبين الأردني والإيراني.

بينما سيكتفي العراق بمواجهة الخاسر على تحديد المركز الثالث.

المصدر: RT 

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