قطر تهزم العراق وتبلغ نهائي البطولة الرباعية (فيديو)

تغلب المنتخب القطري على نظيره العراقي، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية بكرة القدم، المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

وتمكن "العنابي" من الفوز على "أسود الرافدين" بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

البطولة الدولية الرباعية |

فرحة لاعبي منتخبنا الوطني بالتأهل إلى المباراة النهائية بعد تضييع بشار رسن لركلة الجزاء#قنوات_الكاسpic.twitter.com/YuzHG87MiO — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023

البطولة الدولية الرباعية |

شاهد.. تألق مشعل برشم حارس مرمى منتخبنا الوطني في التصدي لركلتي ترجيح أمام العراق#قنوات_الكاسpic.twitter.com/nXaV480Srq — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023

وتقام البطولة الودية الرباعية في الأردن بين منتخبها ومنتخبات قطر والعراق وإيران.

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وتأهل منتخب قطر بذلك إلى المباراة النهائية للبطولة، وسيكون على موعد مع الفائز من المواجهة التي تجمع المنتخبين الأردني والإيراني.

بينما سيكتفي العراق بمواجهة الخاسر على تحديد المركز الثالث.

المصدر: RT