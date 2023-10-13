إيران تبلغ نهائي البطولة الرباعية على حساب الأردن (فيديو)

تأهل منتخب إيران إلى نهائي الدورة الرباعية الودية بكرة القدم، المقامة في العاصمة الأردنية عمان، على حساب صاحب الأرض، بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الجمعة.

ووقع على ثلاثية إيران كل من الاعبين، سردار آزمون، ومهدي طارمي، ومهرداد محمدي، في الدقائق (6، 28، 90) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الأردني يزن النعيمات هدف "النشامى" الوحيد، بحلول الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد عمان الدولي.

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وضرب منتخب إيران موعدا في نهائي الدورة مع نظيره القطري، الذي تغلب بدوره على منافسه العراقي بركلات الترجيح (6-5) في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من مساء يوم الجمعة أيضا.

بينما سيكتفي منتخب الأردن بمواجهة نظيره العراق للمنافسة على المركز الثالث.

المصدر: RT