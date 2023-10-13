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تونس تتعرض لهزيمة ساحقة أمام كوريا الجنوبية (فيديو)

الرياضة

تونس تتعرض لهزيمة ساحقة أمام كوريا الجنوبية (فيديو)
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مني منتخب تونس بهزيمة ساحقة أمام مضيفه الكوري الجنوبي (0-4) في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، استعدادا لخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2023 وتصفيات كأس العالم 2026.

وانهار منتخب "نسور قرطاج" في الشوط الثاني، حيث تقلت شباكه أربع أهداف من دون رد.

وسجل الكوري، لي كانج، هدفين لمنتخب "الشمشون" في الدقيقتين (54 و57)، بينما جاء الهدف الثالث بـ"نيران صديقة" سجله ياسين مرياح خطأ في مرماه عند الدقيقة 67، ومن ثم اختتم أوي جو هوانغ رباعية بلاده عندما كان اللقاء بلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "سيئول".

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وتنتظر منتخب تونس مواجهة آسيوية أخرى صعبة أمام نظيره الياباني على أرضه وبين جماهيره.

يذكر أن قرعة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023" التي جرى سحبها مساء أمس الخميس، أوقعت منتخب "نسور قرطاج" في المجموعة الخامسة (E) إلى جانب كل من، مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

المصدر: RT 

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