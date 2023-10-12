قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. تسفر عن مواجهة عربية في دور المجموعات

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، التي جرى سحبها مساء اليوم الخميس، في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار "ساحل العاج"، عن مواجهة عربية في المجموعة الرابعة.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا، منها خمسة عربية، وهي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس وموريتانيا.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل نحو 3 أسابيع عن رؤوس المجموعات والتصنيف الخاص بالمنتخبات المشاركة، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 4 مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر في 21 سبتمبر الماضي.

ووضع الـ"كاف" منتخب كوت ديفوار، صاحب الضيافة، في التصنيف الأول، إلى جانب كل من: منتخب المغرب، المتوج باللقب عام 1976، والذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022، والسنغال، حامل لقب بطل القارة السمراء، ومنتخب تونس، المتوج باللقب القاري في عام 2004، والجزائري، الفائز باللقب في عام 2019، والمنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الإفريقي بواقع 7 مرات.

وضم كل مستوى 6 منتخبات، ووفقا للقرعة تم توزيع المنتخبات الـ24 على المجموعات الـ6، بواقع منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، لتتكون المجموعة الواحدة من 4 منتخبات.

وفي ما يلي تصنيف المنتخبات قبل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023:

التصنيف الأول: كوت ديفوار - المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر

التصنيف الثاني: نيجيريا - الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث: جنوب إفريقيا - الرأس الأخضر - غينيا - زامبيا - غينيا الاستوائية - موريتانيا

التصنيف الرابع: غينيا بيساو - موزمبيق - ناميبيا - أنغولا - غامبيا – تنزانيا.

نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار:

المجموعة الأولى (A): كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية (B): مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة (C): السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا

المجموعة الرابعة (D): الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا

المجموعة الخامسة (E): تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة (F): المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

وكان من المفترض أن تقام البطولة الإفريقية في صيف 2023، ولكن نظرا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام في الفترة من 13 يناير ولغاية 11 فبراير 2023.

المصدر: RT