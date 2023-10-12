شاهد.. مصر تهزم زامبيا بهدف قاتل

أسقط المنتخب المصري نظيره الزامبي بهدف في الوقت القاتل من عمر اللقاء الودي بكرة القدم، الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن استعداده لنهائيات كأس أمم إفريقيا2023، وتصفيات كأس العالم 2026.

واقتنص المصري حمدي فتحي هدف الفوز الوحيد لمنتخب "الفراعنة" بتسديدة راسية رائعة، في الوقت القاتل عند الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا للضائع من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "هزاع بن زايد"، بمدينة العين الإماراتية.

جووووووووول⚽🔥.. رأسية ذهبية من حمدي فتحي تمنح منتخب مصر هدف قاتل ضد زامبيا pic.twitter.com/Vk5k1Ogwi5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 12, 2023

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أخرى أمام نظيره الجزائري يوم الإثنين المقبل، في ختام معسكر التدريبي بالإمارات.

المصدر: RT