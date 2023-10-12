 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة إثر سقوط صواريخ على سديروت (صورة)

شاهد.. مصر تهزم زامبيا بهدف قاتل

الرياضة

شاهد.. مصر تهزم زامبيا بهدف قاتل
twitter/ONTimeSports
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7wu

أسقط المنتخب المصري نظيره الزامبي بهدف في الوقت القاتل من عمر اللقاء الودي بكرة القدم، الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن استعداده لنهائيات كأس أمم إفريقيا2023، وتصفيات كأس العالم 2026.

واقتنص المصري حمدي فتحي هدف الفوز الوحيد لمنتخب "الفراعنة" بتسديدة راسية رائعة، في الوقت القاتل عند الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا للضائع من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "هزاع بن زايد"، بمدينة العين الإماراتية.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أخرى أمام نظيره الجزائري يوم الإثنين المقبل، في ختام معسكر التدريبي بالإمارات.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا