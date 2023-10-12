قرعة كأس إفريقيا 2023.. تسفر عن مجموعة صعبة لمنتخب مصر

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، التي جرى سحبها مساء اليوم الخميس، في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار "ساحل العاج"، عن مجموعة صعبة لمنتخب مصر.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الإفريقي بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية (B) إلى جانب كل من: غانا والرأس الأخضر "كاب فيردي" وموزمبيق.

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وكان من المفترض أن تجري منافسات نهائيات بطولة القارة السمراء، في صيف 2023، ولكن نظرا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار، تقرر تأجيل المسابقة لتقام في الفترة من 13 يناير ولغاية 11 فبراير 2023.

يذكر أن منتخب مصر خسر في نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي استضافتها الكاميرون، أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح، يوم الأحد 6 فبراير 2022.

المصدر: RT