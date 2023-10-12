 
مباشر
عاجل
أمير عبد اللهيان: في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة فإن فتح جبهات أخرى احتمال قائم

قرعة كأس إفريقيا 2023.. تسفر عن مجموعة صعبة لمنتخب مصر

الرياضة

قرعة كأس إفريقيا 2023.. تسفر عن مجموعة صعبة لمنتخب مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7xf

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، التي جرى سحبها مساء اليوم الخميس، في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار "ساحل العاج"، عن مجموعة صعبة لمنتخب مصر.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الإفريقي بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية (B) إلى جانب كل من: غانا والرأس الأخضر "كاب فيردي" وموزمبيق.

إقرأ المزيد
قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. تسفر عن مواجهة عربية في دور المجموعات
قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. تسفر عن مواجهة عربية في دور المجموعات
إقرأ المزيد
شاهد.. مصر تهزم زامبيا بهدف قاتل
شاهد.. مصر تهزم زامبيا بهدف قاتل

وكان من المفترض أن تجري منافسات نهائيات بطولة القارة السمراء، في صيف 2023، ولكن نظرا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار، تقرر تأجيل المسابقة لتقام في الفترة من 13 يناير ولغاية 11 فبراير 2023.

يذكر أن منتخب مصر خسر في نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي استضافتها الكاميرون، أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح، يوم الأحد 6 فبراير 2022.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا