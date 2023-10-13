مشهد مؤسف.. لاعب باراغواي يبصق على ميسي

شهدت مواجهة الأرجنتين وباراغواي واقعة مؤسفة اليوم الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، دارت مواجهة بين ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، وريتشارد سانشيز وأنطونيو سانابريا ثنائي باراغواي.

وقام سانابريا بتصرف مؤسف، عندما قام بالبصق على النجم الأرجنتيني، بعد تبادل بعض الكلمات بينهما.

وبينما كان ميسي يلتف، بعد تبادل الحديث مع سانابريا، قام الأخير بالبصق عليه، ولكن لم يتم رصده من قبل حكم المباراة، البرازيلي رافائيل كلاوس.

🚨GRAVE: Antonio Sanabria, atacante da seleção do Paraguai, discute e cospe em Lionel Messi. pic.twitter.com/46mZKFijer — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 13, 2023

ولم يبدأ قائد المنتخب الأرجنتيني أساسيا في المباراة، قبل أن يدفع به مدرب التانغو، ليونيل سكالوني في الشوط الثاني من مقاعد البدلاء في الدقيقة 52.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين على باراغواي، بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الثالثة.

Nicolas Otamendi hit a tremendous Volley to help Argentina secure a vital win against Paraguay.



🔥🔥🔥pic.twitter.com/wmBxGdbtnb — Semper Fi Messi 🇦🇷 (@SemperFiMessi) October 13, 2023

وخطف ميسي الأنظار في لقطة أخرى لفتت انتباه متابعي المباراة بعد مشاركته كبديل.

Messi told Nicolás Otamendi not to give him the captain armband as he entered as a sub.



He gave it to him anyways 💙 pic.twitter.com/PsTv2jLX0l — ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2023

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وطلب النجم الأرجنتيني من زميله أوتاميندي صاحب الهدف عدم منحه شارة القيادة، لكن الأخير رفض وقام بإعطائها له ليرتديها ميسي حول ذراعه، ثم ضحك اللاعبان بسبب هذا الأمر.

المصدر: RT