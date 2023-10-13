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مشهد مؤسف.. لاعب باراغواي يبصق على ميسي

الرياضة

مشهد مؤسف.. لاعب باراغواي يبصق على ميسي
AFP
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شهدت مواجهة الأرجنتين وباراغواي واقعة مؤسفة اليوم الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، دارت مواجهة بين ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، وريتشارد سانشيز وأنطونيو سانابريا ثنائي باراغواي.

وقام سانابريا بتصرف مؤسف، عندما قام بالبصق على النجم الأرجنتيني، بعد تبادل بعض الكلمات بينهما.

وبينما كان ميسي يلتف، بعد تبادل الحديث مع سانابريا، قام الأخير بالبصق عليه، ولكن لم يتم رصده من قبل حكم المباراة، البرازيلي رافائيل كلاوس.

ولم يبدأ قائد المنتخب الأرجنتيني أساسيا في المباراة، قبل أن يدفع به مدرب التانغو، ليونيل سكالوني في الشوط الثاني من مقاعد البدلاء في الدقيقة 52.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين على باراغواي، بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الثالثة.

وخطف ميسي الأنظار في لقطة أخرى لفتت انتباه متابعي المباراة بعد مشاركته كبديل.

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وطلب النجم الأرجنتيني من زميله أوتاميندي صاحب الهدف عدم منحه شارة القيادة، لكن الأخير رفض وقام بإعطائها له ليرتديها ميسي حول ذراعه، ثم ضحك اللاعبان بسبب هذا الأمر.

المصدر: RT

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