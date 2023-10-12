بالفيديو.. إيقاف حكم كرة قدم بسبب موقف محرج أمام حكمة مساعدة

أوقف الحكم الإيطالي إيوان لوكا ساكي، بسبب رفضه مصافحة الحكم فرانشيسكا دي مونتي، وفقا لموقع فوتبول إيطاليا.

ووقع الحادث خلال مباراة في الدوري الإيطالي بين ناديي ليتشي وساسولو.

وفي الممر المؤدي إلى أرض الملعب، صافح ساكي قادة الفريقين، كما هو مطلوب بموجب البروتوكول، لكنه تجاهل اليد الممدودة للحكمة المساعدة، وتم بث اللقطة على شاشة التلفزيون، ليتعرض الحكم لموجة من الانتقادات.

Italian Ref Juan Luca Sacchi is set to be suspended for a round of Serie A fixtures after he refused to shake the hand of his assistant Di Monti before the match between Lecce and Sassuolo…pic.twitter.com/XgUTcgsNBy — Football Away Days (@FBAwayDays) October 9, 2023

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وقالت لجنة الحكام الإيطالية كان تصرفا غير مقصود وأسيء تفسيره ولا يمكن وصفه بأنه متحيز جنسيا، لكن رغم ذلك تم إيقاف ساكي لمباراة واحدة.

في مونديال قطر 2022، أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابارت الحكم الرئيسي لمباراة لأول مرة في التاريخ.

وأدارت الحكمة الفرنسية فرابارت مباراة بين منتخبي كوستاريكا وألمانيا من دور المجموعات للبطولة العالمية والتي أقيمت في الأول من ديسمبر الماضي وانتهت بالفوز.