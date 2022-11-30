حدث تاريخي.. لأول طاقم تحكيم نسائي خالص يقود مباريات كأس العالم للرجال

لأول مرة في تاريخ كرة القدم، يتم تعيين حكمة لإدارة مباراة في المونديال، وستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار أول حكمة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وتم تعيين فرابار لقيادة مباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الخامسة في مونديال قطر، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي "فيفا".

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي (حكم الساحة) لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول إمرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.



Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.



History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9 — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022

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وأدرجت فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكما اختارهم فيفا لمونديال قطر .

واختيرت حكمات الساحة الثلاث بالإضافة إلى الحكمات المساعدات، وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت، بعد أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال.

بالنسبة إلى فرابار البالغة 38 عاما بدا اختيارها لكأس العالم بمثابة الخطوة المنطقية التالية، بعد الصعود السريع لها في مجال التحكيم على أعلى مستوى في أوروبا.

فكانت أول إمرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها الأم.

وأدارت فرابار أيضا نهائي الكأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، قبل أن تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.

وعينت فرابار كحكم رابع خلال مونديال قطر في مباراتي المكسيك وبولندا، والبرتغال وغانا ضمن منافسات دور المجموعات.

المصدر: "وكالات"