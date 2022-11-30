"مسافر عبر الزمن" يكشف هوية الفائز بلقب مونديال قطر 2022!

أثار "مسافر عبر الزمن" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا على موقع "تيك توك" الشهير، وذلك بسبب توقعه للفائز بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وتوقع هذا الشخص الذي يملك حساب على موقع تيك توك تحت مسمى "مسافر عبر الزمن في كأس العالم" أن منتخب البرازيل سوف يتوج باللقب السادس في تاريخه في مونديال قطر، على حساب المنتخب الفرنسي الذي سيصل إلى المباراة النهائية.

ولم يكتف صاحب هذا الحساب بالكشف عن البطل والوصيف وحسب، بل ووضع سيناريو كامل للمباراة النهائية التي ستنتهي حسب توقعه، بفوز البرازيل على فرنسا 2-1، وسيفتتح البرازيلي ماركينيوس باب التسجيل، ثم يعادل الفرنسي أنتوان غريزمان النتيجة مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل ريتشاليسون هدف الفوز للبرازيل في الدقائق الأخيرة من المباراة ويقضي على آمال الديوك.

و ليس هذا الشخص الأول والوحيد الذي يدعي أنه "مسافر عبر الزمن" ويتوقع نتيجة المباريات، فهناك العشرات، بل المئات على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يدعون ذلك بشكل مستمر.

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إلا أن ما جعل الصحافة تسلط الضوء على هذا الشخص تحديدا، أنه سبق له توقع بعض المباريات في الماضي بشكل صحيح ومثير للعجب، وأبرز توقعاته هو فوز منتخب إنجلترا برباعية نظيفة على أوكرانيا في يورو 2020.

والأكثر غرابة، أنه توقع نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا قبل شهر كامل من إقامته، كما توقع أيضا أن يحقق منتخب إيطاليا الفوز وتحقيق اللقب.

ورغم كل هذه التأكيدات، إلا أن هناك شكوكا عديدة حول هذا الشخص وصدق ما يدعيه، ويفسر البعض سر توقعاته الصحيحة بأنه يقوم بتحميل عدة فيديوهات وبسيناريوهات مختلفة، ويبقيها مخفية إلى أن تحدث ليقوم بإظهار الصحيح منها.

المصدر: sport360