مفاجأة.. بنزيما قد يعود إلى صفوف فرنسا لاستكمال كأس العالم!

فجرت شبكة "راديو مونت كارلو" مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد تعافيه سريعا من إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.

وقال "راديو مونت كارلو" في تقريره: "اضطر كريم للخروج من قائمة الديوك قبل المباراة الأولى ضد أستراليا، لكن يبدو أن نجم ريال مدريد تعافى من إصابته بشكل أسرع مما كان متوقعا".

ونقلت الشبكة الفرنسية عن تقارير صحفية إسبانية، أن بنزيما قد يشارك بشكل طبيعي في تدريبات ريال مدريد منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن فرص أفضل لاعب في العالم في التواجد مجددا مع فرنسا بكأس العالم قائمة، لأنه مدرج ضمن القائمة التي اختارها المدرب ديديه ديشامب، ويمكنه استكمال المشوار مع منتخب "الديوك" في البطولة.

وختم "راديو مونت كارلو" تقريره بأن عودة بنزيما مجددا لقائمة منتخب فرنسا، مرهونة بقرار من ديشامب.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه حال تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم، سيحصل الفريق على 26 ميدالية، وهو عدد قائمة منتخب فرنسا (بمن فيهم بنزيما).

يذكر أن منتخب فرنسا كان أول المتأهلين لدور الـ16 لمونديال قطر، بعد تحقيقه فوزين متتالين على كل من أستراليا (4-1) والدنمارك (2-1) على الترتيب، ويختتم مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: وكالات