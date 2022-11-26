منتخب فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 لمونديال قطر 2022

تأهل المنتخب الفرنسي مبكرا إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على نظيره الدنماركي (2-1) في المباراة التي جمعهتما اليوم السبت، في الجولة الثانية.

وسجل المهاجم كليان مبابي هدف التقدم لمنتخب "الديوك" بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء المقام على استاد "974" بالعاصمة الدوحة.

ورد المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن بهدف التعادل سريعا بعد سبع دقائق فقط.

ولكن مبابي عاد واقتنص الهدف الشخصي الثاني له ولبلاده في الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "974" بالعاصمة الدوحة.

وحقق منتخب فرنسا حامل اللقب، انتصاره الثاني على التوالي، ويتصدر قائمة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ويليه الأسترالي برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم الدنمارك وتونس في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT