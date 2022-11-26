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"سيناريو شبه مستحيل".. فرصة تأهل تونس لدور 16 لمونديال قطر

الرياضة

AP Luca Bruno
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صعب المنتخب التونسي من مهمته في التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد خسارته أمام استراليا (0-1) يوم السبت، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة للبطولة.

ويحتل منتخب تونس "نسور قرطاج" المركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد نقطة واحدة فقط، بينما تتصدر فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ، تليها أستراليا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ، ومن ثم الدنمارك في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ولدى منتخب "نسور قرطاج" فرصة ضئيلة للتأهل للدور التالي، لأنه يجب أن يهزم منتخب فرنسا في الجولة الثالثة لدور المجموعات، بشرط أن يتعادل المنتخب الدنماركي مع نظيره الأسترالي.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

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