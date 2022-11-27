رد فعل أمير قطر "الوالد" أثناء عزف النشيد التونسي (فيديو)

ردد أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، النشيد الوطني التونسي قبل بدء مباراة "نسور قرطاج" أمام منتخب ‫أستراليا (0-1)، يوم السبت ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشيخ حمد واقفا ويردد النشيد الوطني التونسي، في مدرجات استاد "الجنوب" بالعاصمة الدوحة.

فيديو| صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يردد النشيد الوطني لجمهورية تونس الشقيقة أثناء مباراة منتخبها مع استراليا#كاس_العالم_قطر2022#قطر_غير#تونس_استرالياpic.twitter.com/gxT7wSrDEm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 26, 2022

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وخسر منتخب تونس أمام نظيره الأسترالي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: وسائل إعلام