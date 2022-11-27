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رد فعل أمير قطر "الوالد" أثناء عزف النشيد التونسي (فيديو)

الرياضة

رد فعل أمير قطر
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ردد أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، النشيد الوطني التونسي قبل بدء مباراة "نسور قرطاج" أمام منتخب ‫أستراليا (0-1)، يوم السبت ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشيخ حمد واقفا ويردد النشيد الوطني التونسي، في مدرجات استاد "الجنوب" بالعاصمة الدوحة.

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وخسر منتخب تونس أمام نظيره الأسترالي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: وسائل إعلام 

مونديال قطر

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