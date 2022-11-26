ماكرون يوجه رسالة لافتة لقطر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، دولة قطر إلى "مواصلة" التغييرات التي اعتبر أن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها، شاهد عليها.

وقال ماكرون عبر "تويتر" بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والدنمارك: "كأس العالم لكرة القدم، وهي الأولى المنظمة في العالم العربي، تشهد على التغييرات الملموسة الجارية. قطر شرعت في هذا المسار ويجب أن تستمر. يمكنها الاعتماد على دعمنا".

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وتعرضت قطر لانتقادات شديدة بسبب الوفيات والحوادث وعدم دفع أجور عمال أجانب، وقد أقرت قطر إصلاحات كبيرة لتحسين سلامة العمال ومحاسبة الشركات التي لا تلتزم بالمعايير.

كما دفعت السلطات مئات الملايين من اليورو للتعويض عن الرواتب المتأخرة، لكن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت أن هذه الإصلاحات متأخرة وغير كافية.

وكان ماكرون قد صرح في 17 نوفمبر الجاري، عشية انطلاق مونديال قطر 2022، بأنه يجب عدم "تسييس الرياضة".

وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره الدنماركي (2-1) في المباراة التي جمعهتما اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأصبح أول منتخب يبلغ دور الـ16 لمونديال قطر، ليواصل بنجاح حملة الدفاع عن لقب بطل العالم.

المصدر: (ا ف ب)