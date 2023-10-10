هازارد يصل إلى خط النهاية في عالم كرة القدم

أعلن البلجيكي إيدين هازارد، النجم السابق لريال مدريد وتشيلسي، اعتزاله لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

ونشر هازارد، صورا له بقميص الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى منتخب بلجيكا، وكتب عليها: "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب".

وأضاف: "بعد 16 عاما وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

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وتابع: "لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم.. خلال مسيرتي، كنت محظوظا بمقابلة مديرين ومدربين وزملاء رائعين.. شكرا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعا".

وواصل: "أود أيضا أن أشكر الأندية التي لعبت لها، وهي ليل وتشيلسي وريال مدريد. وأشكر الاتحاد البلجيكي على اختياري في المنتخب".

وأكمل: "شكر خاص لعائلتي وأصدقائي والمستشارين والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء".

وختم: "أخيرا.. شكرا جزيلا لجماهيري الذين تابعوني طوال هذه السنوات على تشجيعكم لي في كل مكان لعبت فيه.. الآن الوقت المناسب للاستمتاع مع أحبائي وخوض تجارب جديدة.. أراكم قريبا خارج الملعب يا أصدقائي".

وقرر هازارد البالغ 32عاما قبل ذلك الاعتزال دوليا في ديسمبر 2022 بعد خروج منتخب بلجيكا من الدور الأول من مونديال قطر أواخر العام الماضي.

وشارك هازارد مع منتخب بلاده في 126 مباراة دولية سجل خلالها 33 هدفا وقدم لزملائه 36 تمريرة حاسمة في الفترة بين 2008 و2022.

وظهر هازارد مع منتخب بلجيكا في بطولتين لكأس أوروبا (يورو 2016، يورو 2020)، و3 نسخ لكأس العالم (البرازيل 2014، روسيا 2018، قطر 2022)، وكان أفضل إنجاز تحقيق المركز الثالث في المونديال الروسي.

المصدر: instagram/hazardeden_10