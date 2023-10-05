3 منتخبات أم 6؟.. "الفيفا" ينهي الجدل بشأن الدول المتأهلة تلقائيا لمونديال 2030

تشارك الأرجنتين وأروغواي وباراغواي التي تستضيف أول ثلاث مباريات من مونديال 2030، بشكل تلقائي في النهائيات على غرار الدول الثلاث المضيفة إسبانيا والبرتغال والمغرب حسبما كشف "فيفا".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مفاجئ أمس الأربعاء، عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة (استضافت أوروغواي أول نسخة لكأس العالم عام 1930).

ولم يكشف "الفيفا" أمس، سوى عن تأهل تلقائي للملف الوحيد المصادق عليه من قبل مجلسه، أي إسبانيا والبرتغال والمغرب، لكنه أوضح يوم الخميس، أن الدول الأمريكية الجنوبية الثلاث ستستفيد أيضا من التأهل المباشر لنهائيات مونديال 2030.

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وستتأهل بالتالي ستة منتخبات تلقائيا إلى النهائيات من أصل 48 منتخبا مشاركا.

ومع الانتقال من 32 مشاركا إلى 48 بدءا من مونديال 2026، ستكون "ثلاث تذاكر من أصل ست" لقارة أمريكا الجنوبية محجوزة تلقائيا في مونديال 2030.

ويمكن لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الحصول على بطاقة إضافية عبر ملحق دولي.

وتستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي أول ثلاث مباريات في نهائيات 2030، في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في مونتيفيديو، ليكون المونديال الأول في التاريخ الذي تقام مبارياته في ثلاث قارات (أمريكا الجنوبية، وأوروبا وإفريقيا).

المصدر: أ ف ب