عودة بدر هاري إلى الحلبة ومفاجأة خاصة بالمغاربة

تشهد دورة غلوري 89 للكيك بوكسينغ في بورغاس، بلغاريا، عودة النجم المغربي بدر هاري إلى الحلبة بعد انسحابه من الدورة السابقة في باريس.

ويتنافس بدر هاري، يوم السبت المقبل 7 أكتوبر الجاري، ببورغاس البلغارية، أمام الملاكم الإستوني أوكو جوريندال على بطاقة التأهل إلى بطولة "الجائزة الكبرى" Grand Prix والتي ستنظمها "غلوري" في ديسمبر المقبل ويشارك بها 8 مقاتلين ضمن فئة الوزن الثقيل.

وفي مبادرة غير مسبوقة، أعلنت منظمة "غلوري" العالمية لرياضة الكيك بوكسينغ إتاحة متابعة نزال المقاتل المغربي بدر هاري ضد خصمه الإستوني أوكو يورجندال بالمجان على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للمغاربة فقط.

ويمكن للمشجعين في المغرب مشاهدة المباراة عبر الرابط المخصص لهم على قناة GLORY kickboxing على يوتيوب.

🔶 Badr Hari et Mike Passenier seront de retour sur le ring samedi, au Glory 89. pic.twitter.com/jZRFTZXgYC — KOF TV ۞ Combat Sports (@kof_tv_morocco) October 3, 2023

إقرأ المزيد

وإلى جانب ذلك، تعهدت منظمة "غلوري" بالتبرع بأرباح الدورة السابقة "غلوري 88"، التي أقيمت في التاسع من سبتمبر الماضي في باريس، لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق مغربية عديدة.

وتم اختيار "صندوق إغاثة زلزال جبال الأطلس العالية في المغرب" ومبادرة "يالا نتعاونو" لاستقبال هذه التبرعات وتقديم الدعم للمنكوبين.

يذكر أنه في الشهر الماضي، كان من المفترض أن يشارك بدر هاري في دورة غلوري 88، في نزال رئيسي ضد الإنجليزي جيمس ماكسويني، لكنه قرر الانسحاب في يوم المباراة كتعبير عن تضامنه مع ضحايا الزلزال.

ولم يخض خصم بدر هاري الإستوني سوى أربع نزالات في مساره مع منظمة "غلوري"، حيث انتصر في نزالين بالضربة القاضية، فيما خسر النزالين الآخرين، ويحتل المركز التاسع ضمن أقوى عشرة مقاتلين في فئة الوزن الثقيل بـ"غلوري"، بينما يتمركز بدر هاري البالغ 38 عاما، سادسا برصيد 106 انتصارات (92 منها بالضربة القاضية) و16 هزيمة.

المصدر: "وسائل إعلام مغربية"