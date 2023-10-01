صحيفة "ذا تايمز": حكم الـ"VAR" عاد من الإمارات قبل 24 ساعة من مباراة ليفربول

كشف صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن الحكم الإنجليزي دارين إنغلاند، المسؤول عن تقنية الفيديو في مباراة توتنهام وضيفه ليفربول، عاد من الإمارات قبل ذلك اللقاء بـ24 ساعة.

وارتكب دارين إنغلاند خطأ فادحا، بإلغاء هدف لنادي ليفربول أحرزه المهاجم الكولومبي لويس دياز، في الشوط الأول، بداعي التسلل، ما أثر على نتيجة المباراة في نهاية المطاف.

واعترفت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي بأن الهدف صحيح وكان لابد وأن يتم احتسابه، ولكن فشلت تقنية الفيديو في مهامها ووصفت الأمر بالخطأ البشري الكبير.

وأكدت صحيفة "ذا تايمز"، في تقرير لها يوم الأحد، أن أثر على نتيجة المباراة ومساعده دان كوك، كانا ضمن طاقم تحكيم في مباراة بالإمارات قبل 48 ساعة من مباراة توتنهام ضد ضيفه ليفربول، مساء السبت الماضي، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي عاد إلى إنجلترا قبل ساعات من مواجهة ليفربول وتوتنهام، وهو ما يكون قد أثر عليهما أثناء التواجد في غرفة تقنية الفيديو "VAR".

وأعلنت لجنة الحكام من خلال بيان رسمي، أنه تم استبدال دارين إنغلاند بكريج باوسون كحكم رابع في مباراة نوتينغهام فورست وضيفه برينتفورد (1-1) يوم الأحد.

وتعيين إيدي سمارت حكما مساعد في مباراة فولهام وضيفه تشيلسي، يوم الإثنين، بدلا من دان كوك، مساعد حكم تقنية الـ"VAR" دارين إنغلاند في مباراة ليفربول ومضيفه توتنهام.

المصدر: وسائل إعلام