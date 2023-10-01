"خطأ بشري كبير" أمر غير مقبول.. ليفربول يصدر بيانا رسميا حول "واقعة" إلغاء هدفه

أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا بشأن تعرضه لـ"مظلمة" خلال مباراته أمام مضيفه توتنهام (1-2) التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد ألغى حكم المباراة هدفا صحيا سجله الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول، لفريقه في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بداعي التسلل.

ونشر نادي ليفربول بيانا رسميا، عبر حسابه على منصة إكس، جاء فيه: "تابع نادي ليفربول لكرة القدم اعتراف لجنة الحكام المحترفين بإخفاقات الليلة الماضية.

من الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية".

Liverpool Football Club acknowledges PGMOL’s admission of their failures last night.



It is clear that the correct application of the laws of the game did not occur, resulting in sporting integrity being undermined. — Liverpool FC (@LFC) October 1, 2023

وتابع: "نحن ندرك تماما الضغوط التي يعمل تحت وطأتها حكام المباريات، ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس مفاقمتها، من خلال وجود وتطبيق تقنية الفيديو.

ولذلك، فمن غير المرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق.

كما أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها "خطأ بشري كبير" أمر غير مقبول أيضا. ولا ينبغي تحديد النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة.

ويعد هذا أمرا حيويا لموثوقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى.

وفي غضون ذلك، سوف نستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الحاجة الواضحة للتصعيد والحل".

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وأقرت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان رسمي مساء أمس السبت بالخطأ التحكيمي، وقدمت من خلاله اعتذارا لفريق ليفربول.

وقالت لجنة الحكام في بيانها الذي صدر فجر الأحد: "نعترف بأنه قد حدث خطأ بشري خلال مباراة ليفربول وتوتنهام بالشوط الأول".

وتابعت: "هدف دياز تم إلغاؤه بداعي التسلل لكنه كان قرارا خاطئا بوضوح، وكان يستحق احتساب الهدف مع تدخل الـ"VAR".

وأتمت اللجنة بيانها بشأن هذه الواقعة: "سنقوم بإجراء تقييم كامل للأمور التي أدت لهذا الخطأ".

المصدر: "twitter.com/LFC"