 
مباشر

قرار عاجل من لجنة الحكام.. غداة إلغاء هدف ليفربول والاعتذار

الرياضة

قرار عاجل من لجنة الحكام.. غداة إلغاء هدف ليفربول والاعتذار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w559

أعلنت لجنة الحكام في ​الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم​ استبدال الحكمين المساعدين خلال مباراة توتنهام وضيفه ليفربول (2-1)، في الجولة السابعة من "البريمير ليغ".

وشهد المباراة إلغاء هدف صحيح لليفربول بداعي التسلل، ولم يتدخل الحكمان دارين إنغلاند ودان كوك المسؤولين عن تقنية الفيديو المساعد "VAR".

وأصدرت رابطة الحكام بيانا مساء أمس السبت، ألقت فيه باللوم على خطأ بشري كبير في إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول، مشيرا إلى أنه كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد.

إقرأ المزيد
نهاية مؤلمة بعد صمود 96 دقيقة بـ9 لاعبين.. ليفربول يسقط في الوقت القاتل بـ
نهاية مؤلمة بعد صمود 96 دقيقة بـ9 لاعبين.. ليفربول يسقط في الوقت القاتل بـ"نيران صديقة"
إقرأ المزيد
مفاجأة.. رابطة الحكام بالدوري الإنجليزي تعتذر لفريق ليفربول.. وتفتح تحقيقا
مفاجأة.. رابطة الحكام بالدوري الإنجليزي تعتذر لفريق ليفربول.. وتفتح تحقيقا

وقالت رابطة الحكام في بيانها الصادر اليوم الأحد: "تقرر استبدال دارين إنغلاند حكم الفيديو المساعد في مباراة توتنهام أمام ليفربول، ودان كوك مساعده في نفس المباراة في مواجهتي نوتنغهام فورست أمام برنتفورد وفولهام ضد تشيلسي المقررتين اليوم والغد على الترتيب ".

وأضافت البيان: "سيتولى كريغ باوسون الآن مهام الحكم الرابع بدلا من انغلاند في ملعب سيتي غراوند، بينما سيتولى إيدي سمارت مهام الحكم المساعد بدلا لكوك في كرافن كوتيدج".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا