قرار عاجل من لجنة الحكام.. غداة إلغاء هدف ليفربول والاعتذار

أعلنت لجنة الحكام في ​الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم​ استبدال الحكمين المساعدين خلال مباراة توتنهام وضيفه ليفربول (2-1)، في الجولة السابعة من "البريمير ليغ".

وشهد المباراة إلغاء هدف صحيح لليفربول بداعي التسلل، ولم يتدخل الحكمان دارين إنغلاند ودان كوك المسؤولين عن تقنية الفيديو المساعد "VAR".

34’ – Diaz has the ball in the net but it's ruled out for offside.



⚪ [0-0] 🔴#TOTLIVpic.twitter.com/6q42wNHORa — Liverpool FC (@LFC) September 30, 2023

وأصدرت رابطة الحكام بيانا مساء أمس السبت، ألقت فيه باللوم على خطأ بشري كبير في إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول، مشيرا إلى أنه كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد.

ليفربول إيكو | حكم تقنية الفيديو بالأمس "دارين إنغلاند" عوقِب بالإبعاد من مهمته اليوم كحكم رابع في مباراة نوتينغهام وبرينتفورد



مساعده دان كوك ايضًا تم إبعاده من مهمته كحكم رابع في مباراة تشيلسي وفولهام يوم غد pic.twitter.com/PgP52u2v6c — شـبـكـة لـيـفـربـول (@LFC4Ar) October 1, 2023

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وقالت رابطة الحكام في بيانها الصادر اليوم الأحد: "تقرر استبدال دارين إنغلاند حكم الفيديو المساعد في مباراة توتنهام أمام ليفربول، ودان كوك مساعده في نفس المباراة في مواجهتي نوتنغهام فورست أمام برنتفورد وفولهام ضد تشيلسي المقررتين اليوم والغد على الترتيب ".

وأضافت البيان: "سيتولى كريغ باوسون الآن مهام الحكم الرابع بدلا من انغلاند في ملعب سيتي غراوند، بينما سيتولى إيدي سمارت مهام الحكم المساعد بدلا لكوك في كرافن كوتيدج".

المصدر: وكالات