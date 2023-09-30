نهاية مؤلمة بعد صمود 96 دقيقة بـ9 لاعبين.. ليفربول يسقط في الوقت القاتل بـ"نيران صديقة"

مني فريق ليفربول بهزيمة مؤلمة أمام مضيفه توتنهام (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى فريق ليفربول ضربة موجعة في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، بطرد لاعبه كورتيس جونز. وبعد 10 دقائق تلقى "الريدز" ضربة أخرى بتلقي شباكه هدفا سجله المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وأدرك المهاجم الهولندي كودي جاكبو التعادل في نهاية الشوط الأول.

ولكن ليفربول تلقى ضربة موجعة أخرى بحلول الدقيقة 69 بطرد مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا.

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وصمد "الريدز" حتى الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الضائع، قبل أن يطلق عليه مدافعه الكاميروني جويل ماتيب رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثاني في مرماه "بغرابة" بتسديدة في المقص الأيمن"، عن طريق الخطأ.

وتعرض فريق ليفربول للهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة، ويتراجع إلى المركز الرابع، مفوتا فرصة انتزاع الصدارة من نادي مانشستر سيتي، الذي مني بدوره بالهزيمة الأولى في الموسم على يد مضيفه وولفرهامبتون.

في المقابل، تقدم نادي توتنهام إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

المصدر: RT