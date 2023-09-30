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بذكريات هدف محمد صلاح الجميل.. التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ليفربول وتوتنهام (فيديو)

الرياضة

بذكريات هدف محمد صلاح الجميل.. التشكيلة الأساسية لـ
/ via www.imago-images.de
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يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق توتنهام، مساء اليوم السبت، عند الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على منصة "إكس" مقطع فيديو لهدفين سجلهما نجمه المصري محمد صلاح في مرمى توتنهام خلال مباراة بينهما في الموسم الماضي، معلقا على الأول، بالقول:"داروين يمرر وصلاح يسجل.. الملك المصري افتتح التسجيل للريدز ضد توتنهام في الموسم الماضي".

وعلق "الريدز" على الثاني، قائلا: "بكل هدوء من الملك المصري محمد صلاح، الذي ضاعف تقدمنا أمام توتنهام الموسم الماضي".

وسيبدأ الأسترالي أنجي بوستيكوجلو (58 عاما)، المدير الفني لنادي توتنهام، بالتشكيلة الأساسية التالية "للسبيرز" لمواجهة ضيفه ليفربول، على ملعب " توتنهام هوتسبير":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" مواجهة مضيفه توتنهام:

1- أليسون بيكر

2- جو غوميز

32- جويل ماتيب

4- فيرجيل فان دايك

26- أندرو روبرتسون

10- أليكسيس ماك أليستير

8- دومينيك سوبوسلاي

17- كورتيس جونز

23- لويس دياز

11- محمد صلاح

18- كودي جاكبو.

المصدر: RT 

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