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"قصة غريبة".. الكشف عن كواليس إلغاء هدف ليفربول بعد تمريرة رائعة من صلاح

الرياضة

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كشف تقرير صحفي، عن كواليس إلغاء هدف ​ليفربول​ في مرمى مضيفه توتنهام​، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحدث ديل جونسون صحفي شبكة الـ"ESPN" عن "قصة غريبة" حدثت خلال مباراة ليفربول "الريدز" وتوتنهام "السبيرز" بخصوص إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز مهاجم "الريدز" بعد تمريرة رائعة من زميله المصري محمد صلاح، جدلا واسعا في الوسط الرياضي.

وقال الصحفي جونسون إن ‏حكم تقنية الفيديو "VAR" كان يعتقد أن حكم الساحة قد احتسب الهدف ولم يلغيه.

وأضاف: "‏هذا هو سبب الخطأ الرئيسي، لذلك عندما قام بمراجعة الـ"VAR" شاهد من النظرة الأولى أن لويس دياز كان غير متسلل والتسلل غير موجود لذلك قال للحكم في الملعب (قرار صحيح، تم التأكيد)، لكن الحكم الرئيسي في الملعب فهمها أنه تم اتخاذ القرار بإلغاء الهدف، في وقت اعتقد فيه حكم تقنية الفيديو، بأنه تم احتساب الهدف في البداية".

واختم الصحفي: "‏باختصار، حكم تقنية الفيديو يعتقد بأنه الهدف كان صحيحا، لذلك قام بمراجعة سريعة بدون خطوط، وهذا هو سبب الخطأ".

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المصدر: وسائل إعلام 

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